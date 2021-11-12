МИД Польши считает учения российских и белорусских десантников ненужной эскалацией

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совместные учения российских и польских десантников вблизи польской границы, где сложилась сложная миграционная ситуация, представляет собой ненужную эскалацию. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радио ZET, отвечая на вопрос о возможности размещения в Белоруссии российских войск.

"Пока там проходили учения. Группа парашютистов приземлилась в Гродно. Мы внимательно следим за тем, что там происходит", - сказал он.

"Мы считаем, что это ненужная эскалация, попытка повысить температуру вокруг и без того сложной ситуации на границе. Я убежден, что это не нужно. Там не нужны российские солдаты, это только накаляет атмосферу", - утверждает Пшидач.

"Мы посредством каналов НАТО пытаемся охладить этот энтузиазм, в том числе и российский. Польша не заинтересована ни в какой эскалации ситуации вокруг границы. Мы будем твердо защищать свою территориальную целостность, свою границу. Но шаги такого типа мы рассматриваем как попытку накалить атмосферу", - сказал он.

Учения

В пятницу в Минобороны РФ информировало, что Россия направила в Гродненскую область Республики Беларусь подразделение десантников для проведения совместных учений. В Минобороны подчеркнули, что после десантирования парашютным способом и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Белоруссии учебно-боевых задач, российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.

Как в свою очередь сообщили в Минобороны Белоруссии, высадка десанта будет произведена на полигоне Гожский для проверки "одного из компонентов сил реагирования Союзного государства" и в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы республики.