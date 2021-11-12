Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией для возвращения Ирана в ядерную сделку

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Франция заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией для скорейшего возвращения Ирана к выполнению условий ядерной сделки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и главы оборонного ведомства Флоранс Парли по итогам встречи с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Париже.

"Два министра также обсудили тесное сотрудничество между РФ и "евротройкой" (Британия, Франция и ФРГ - прим. ТАСС) с целью добиться оперативного возобновления переговоров с Ираном, чтобы он как можно быстрее вернулся к выполнению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе исламской республики]", - отмечается в тексте.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "при конструктивном подходе" стороны переговоров могут достичь соглашения по ядерной сделке в Вене в краткосрочной перспективе.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке. Группа "5+1" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.