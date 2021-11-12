Участники климатической конференции ООН не успели согласовать итоговое заявление в срок

ГЛАЗГО, 12 ноября. /ТАСС/. Страны, участвующие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), не успели согласовать итоговое заявление по итогам форума в намеченный срок. Конференция, начавшаяся 31 октября в Глазго, должна была завершиться в пятницу в 18:00 по местному времени (21:00 мск), однако председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма отменил назначенную на это время итоговую пресс-конференцию.

При этом после завершившегося в пятницу вечером пленарного заседания Шарма заявил, что надеется на утверждение итогового текста до полуночи.

"Позднее сегодня я намерен опубликовать обновленные версии необходимых текстов, чтобы стороны могли тщательно с ними ознакомиться, и я надеюсь на то, что документы будут приняты до конца дня", - сказал он, подчеркнув, что некоторые "вопросы, имеющие ключевое значение, пока не решены".