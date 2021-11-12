И. о. главы ведомства канцлера ФРГ официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом в пятницу сообщил премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буффье.

Он пояснил, что 49-летний Браун объявил о решении баллотироваться на пост главы ХДС в ходе онлайн-заседания отделения Христианско-демократического союза в Гессене. Вместе с тем политик также представил свои концептуальные и организационные идеи по обновлению партии. "С этой кандидатурой члены ХДС в Германии получат высококвалифицированного политика с многолетним опытом работы в правительстве и партии", - приводит агентство ДПА слова Буффье.

Ранее в пятницу свою кандидатуру на пост главы Христианско-демократического союза выдвинул председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген. Он отметил, что партия нуждается в "содержательном обновлении". Таким образом, Рёттген баллотируется на должность главы ХДС с глубоким убеждением в том, что "дальше так продолжаться не может и пути назад нет". Вместе с тем политик утверждал, что ХДС снова должен активнее бороться за голоса молодого поколения.

В среду и. о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что отказался баллотироваться в качестве кандидата на пост главы ХДС. Подобное решение было вызвано тем, что, как и. о. главы Минздрава ФРГ, он стремится полностью сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Ранее Шпан считался одним из основных претендентов на пост председателя ХДС и даже рассматривался как кандидат в канцлеры от консервативного блока, однако затем принял решение отказаться в пользу Армина Лашета.

Новый глава Христианско-демократического союза будет избран на федеральном съезде партии, который пройдет 21-22 января в Ганновере. В процессе выборов примут участие все члены ХДС. Около 400 тыс. человек - смогут отдать голоса по почте или онлайн.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90" / "Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.