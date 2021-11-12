И. о. министра экономики ФРГ считает необходимым продлить госпомощь фирмам до конца марта

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что программу господдержки компаний и частных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса следует продлить до конца марта 2022 года. Такое мнение он выразил в пятницу в Берлине, передает агентство DPA .

Альтмайер полагает, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, продление экономической помощи "имеет смысл". До сих пор, как пишет DPA, программа господдержки фирмам и предпринимателям рассчитана до конца текущего года. Некоторые ассоциации уже выступили за продление помощи со стороны государства до конца марта.

Вместе с тем Альтмайер заметил, что экономика ФРГ постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, и меньшее количество компаний обратились за помощью с сентября. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране возросла неопределенность. Продление госпомощи, по мнению и. о. германского министра, позволит компенсировать расходы в зимний период.

В 2020 году экономика Германии столкнулась с двумя локдаунами. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. В этих целях парламент специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 4,6% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на €139,6 млрд.