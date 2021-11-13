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Председатель COP26 рассчитывает на утверждение итоговых документов конференции 13 ноября

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), член британского кабинета министров Алок Шарма рассчитывает на то, что ее итоговые документы будут утверждены в субботу, 13 ноября. Об этом говорится в заявлении, распространенном им вечером в пятницу.

"Я рассчитываю на то, что формальное пленарное заседание состоится в субботу днем для утверждения принятых решений, после чего конференция будет завершена", - сказано в документе.

Третий черновой проект итогового заявления сторон конвенции должен быть представлен в субботу утром. Ранее планировалось, что конференция завершится в пятницу в 18:00 по местному времени (21:00 мск), однако выдержать сроки не удалось из-за сохраняющихся противоречий между делегациями.

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