ВВС Бразилии сократят заказ на грузовой самолет Embraer KC-390

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. ВВС Бразилии решили отказаться от покупки части заказанных ранее многоцелевых военно-транспортных самолетов Embraer KC-390 из-за финансовых трудностей. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении главкома ВВС южноамериканской республики Карлоса Алмейды Баптисты Жуниора.

"С учетом потребностей ВВС в разрезе выделяемых ежегодно ресурсов, высшее командование военной авиации приняло решение начать переговоры с компанией о сокращении количества заказанных в 2014 году самолетов с 28 до 15", - говорится в документе, опубликованном на сайте военно-воздушного ведомства. По словам военачальника, соответствующие переговоры, начавшиеся в апреле текущего года, не увенчались успехом, в связи с чем в ведомстве приняли решение в одностороннем порядке отказаться от части контрактных обязательств, "что является небывалым и нежелательным событием в полувековой истории отношений" бразильских ВВС и национального авиапроизводителя.

Как уточняют в пресс-службе Embraer, таким образом правительство страны намерено сократить на 25% сумму заказа. "По получении официального уведомления компания предпримет правовые меры для обеспечения экономического и финансового баланса по данным контрактам, а также произведет переоценку последствий сокращения [портфеля заказов] для бизнеса и его результатов", - сообщили в компании.

Ранее авиапроизводитель поставил ВВС Бразилии четыре самолета KC-390. Помимо бразильских военных, воздушные суда этой модели заказали ВВС Португалии и Венгрии.