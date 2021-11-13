В КНР заявили, что поддержка США независимости Тайваня разрушит мир в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Поддержка правительством США выступающих за независимость Тайваня сил может разрушить мир в Тайваньском проливе. Об этом в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"История и реальность уже вполне доказали, что независимость Тайваня является самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе. Любое потворство и поддержка выступающим за независимость Тайваня силам разрушает мир в Тайваньском проливе и в итоге они пожинают то, что посеяли", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД Китая.

Он отметил, что если США искренне поддерживают мир в Тайваньском проливе, то они должны прекратить поддерживать сепаратизм острова, соблюдать положения трех китайско-американских коммюнике и политику одного Китая, а также перестать направлять ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня силам.

Как отмечается в сообщении МИД КНР, главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили вопросы энергетической безопасности, изменение климата, ядерную программу Ирана.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 15 ноября встречу по видеосвязи. МИД КНР подтвердил эту информацию и указал, что по пекинскому времени встреча состоится во вторник утром, 16 ноября.