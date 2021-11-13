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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ: неизвестный бросил гранату в азербайджанский пост в окрестностях Шуши

Как сообщило информагентство Trend, его задержали российские миротворцы
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе, сообщило в субботу бакинское информагентство Trend.

"Мужчина, личность которого устанавливается, бросил гранату РГД-5 в сторону азербайджанских военных, дежуривших на посту у села Дашалты в окрестностях города Шуша", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что нападавший был задержан российскими миротворцами.

"Ведется разбирательство. Данных о пострадавших в результате инцидента нет", - отмечает агентство.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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АзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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