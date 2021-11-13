DPA: Фридрих Мерц в третий раз выдвинет кандидатуру на пост лидера ХДС

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Член германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц решил вновь попытаться стать председателем партии. Как сообщило в субботу агентство DPA, официально он объявит об этом в понедельник.

Мерц претендовал на этот пост в 2018 и в 2021 годах. В первый раз он уступил Аннегрет Крамп-Карренбауэр, во второй - Армину Лашету.

С 2000 по 2002 год Мерц возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге, в 2004 году вышел из руководящих органов ХДС, а уже в 2009 окончательно перешел на работу в частный сектор. Считается, что политику он покинул из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель. О решении вернуться в политику он заявил в 2018 году сразу после того, как стало известно, что канцлер не пойдет на пятый срок.

В пятницу свою кандидатуру на пост главы Христианско-демократического союза выдвинул председатель внешнеполитического комитета Бундестага прошлого созыва Норберт Рёттген. После него в гонку вступил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, который в последние полтора года также координировал меры по борьбе с пандемией и заработал определенную популярность среди электората.

ХДС ищет председателя после провала на прошедших 26 сентября выборов в Бундестаг. Консервативный блок набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90" / "Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.