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МИД ФРГ не видит оснований для снятия антироссийских санкций ЕС

Как отметил глава ведомства Хайко Маас, нет признаков того, что Крым может выйти из состава России

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас не думает, что есть основания для снятия европейских санкций, введенных против России после начала конфликта на Украине. Такое заявление политик сделал в опубликованном в субботу интервью в газете Rheinische Post.

Он напомнил о вхождении Крыма в состав России и о том, что на востоке Украины продолжается конфликт. "Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода, - отметил политик. - Нет оснований прекращать санкции".

Социал-демократ сказал также, что не "видит признаков", что Крым может выйти из состава РФ.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

Теги
УкраинаГерманияРоссияМаас, Хайко
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