Лукашенко: Белоруссия и РФ работают как одно государство, при этом оставаясь суверенными

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ фактически работают как одно государство, при этом оставаясь суверенными.

"Мы сейчас работаем фактически (да есть споры, как я сказал, противоречия, а что внутри России их нет? И между нами есть), но мы работаем как одно государство. Назовите, где мы строим наши отношения как разные государства?" - сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

По его словам, на новом этапе интеграцию переосмыслили. "Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня. На новом этапе мы ее переосмыслили", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что не хотел, чтобы развитие интеграционных процессов воспринимали так, будто он хочет "привести Беларусь в состав России". "Нет сегодня политика в Беларуси, который бы это смог сделать. Нам можно было в середине девяностых <...>. А сейчас появились уже два поколения после этого. А это другие люди", - отметил Лукашенко.

По его словам, у президентов РФ и Белоруссии есть понимание этого. "Мы с Путиным это понимаем. И потом, вы знаете, если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция - это обязательно объединение, то время сейчас поменялось, - сказал Лукашенко. - Мы, будучи суверенными государствами, настолько умны - я уже говорил про себя и про Путина, - имея два суверенных государства, можем иметь настолько тесные отношения, что как в едином государстве будет".

Сотрудничество в оборонной сфере

Лукашенко заявил, что сотрудничество с Россией в оборонной сфере для республики было всегда святым, несмотря на разногласия в вопросе поставок энергоносителей.

"Но вы как россиянин и русский человек должны понимать: мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители - разные были времена, - но оборона и безопасность - это святое", - подчеркнул он.

"Поэтому да, мы чувствуем это давление [на Белоруссию со стороны Запада в связи с миграционным кризисом]. И еще раз повторяю. Вы даже не сомневайтесь: так, как мы и договорились, мы свою роль сыграем в этом противостоянии. Мы никогда не дрогнем! Да и прошлогодние события показали: это же была гибридная атака, она продолжается на нашу государственность, наше государство, - заявил президент. - Да, мы с Россией можем спорить, но я еще раз повторяю: наша общая безопасность и оборона - святое, прекращаются все споры. Что мы и продемонстрировали".

Лукашенко считает важным совместное с Россией укрепление военной безопасности в рамках Союзного государства.

"А оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось", - сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

Президент также отметил высокий уровень взаимодействия белорусских и российских спецслужб. "У нас вообще нет никаких проблем. Если нам надо подключиться, ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть он значительно меньше, но это кулак мощный", - заявил белорусский лидер. Он напомнил, что "все было сконцентрировано в свое время в Москве - и советская разведка, и контрразведка". "Это же огромная база, это знания. И Путин открыл это для белорусов. Мы вместе учимся, смотрим, как у нас, как у вас, и делаем соответствующие выводы", - сказал Лукашенко. Он назвал образцовым сотрудничество военных и дипломатов Белоруссии и России. "Вот на ВГС (Высший Госсовет - прим. ТАСС) когда мы собираемся, мы всегда отмечаем дипломатов, военных, безопасность, спецподразделения и прочее, они никогда даже не спорили", - отметил глава республики. "У нас оружие одинаковое. Российским, советским оружием мы пользуемся, так же как и вы. У нас тактика, теория, практика, у нас все в принципе как было, так и осталось. Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам проводить совместные операции", - отметил Лукашенко.

Он убежден, что Белоруссия и России не будут "родными на Западе". "Не будем, нас просто будут там использовать. Так, как используют Украину", - подчеркнул Лукашенко. Президент обратил внимание на то, что его позицию не всегда понимали и воспринимали в России. "И меня упрекали, что я тут интеграцией "кормлю" Россию в очередной раз. Слушайте, никто никого не кормит", - подчеркнул белорусский президент.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

10 ноября Минобороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили патрулирование над Белоруссией в сопровождении истребителей Су-30СМ белорусских ВВС. В ведомстве подчеркнули, что патрулирование было проведено в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлено против третьих стран.