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Лукашенко заявил, что союзные программы получат свое развитие в конкретных решениях

По словам белорусского лидера, нынешний период взаимодействия Минска и Москвы "характеризуется углубленными отношениями в сфере экономики"

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Принятые в рамках Союзного государства Белоруссии и России 28 программ в течение двух-трех лет будут формализованы в национальных законах и решениях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"Сейчас надо их формализовать в конкретных законах и внутренних решениях. Я думаю, что два-три года", - отметил белорусский президент.

Он пояснил, что Белоруссия и Россия "обозначили, допустим, 28 конкретных направлений, это 28 союзных программ, по каким направлениям будем сосредоточенно работать". "Но там прописаны наиболее общие направления. Общие черты. И сейчас в развитие каждой из 28 программ нам надо изменить законодательство в России, в Беларуси, или создать новое, чтобы махину эту раскрутить", - сказал Лукашенко.

По его словам, "нынешний период [отношений Минска и Москвы] характеризуется углубленными отношениями в сфере экономики, точнее в социально-экономической ситуации, потому что это связано с людьми". "И в социальном отношении, в общественном для людей мы сделали гораздо больше даже, может быть, чем в экономике. В экономике нам надо еще работать и работать", - считает белорусский президент.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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