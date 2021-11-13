Вице-президент США отказалась обсуждать информацию о ситуации на границе России и Украины

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в субботу отказалась обсуждать с журналистами информацию о ситуации в районе российско-украинской границы.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Харрис во французской столице спросили, "есть ли признаки того, что Россия прислушивается к предупреждению США отступить от Украины". "Я не могу обсуждать с вами засекреченную информацию, но, конечно, мы весьма обеспокоены происходящим", - ответила вице-президент.

В пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.