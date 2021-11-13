Депутат Рады заявила, что в учебной литературе для украинских студентов цитируют Гитлера

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Пособие для украинских студентов "Деловая карьера" содержит женоненавистнические высказывания Адольфа Гитлера. Об этом сообщила депутат Верховной рады от фракции "Голос", экс-министр образования страны Инна Совсун.

"Пособие "Деловая карьера" "взорвалось" в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa", - написала парламентарий в Facebook.

При этом Совсун привела несколько цитат из пособия, которые говорят о предвзятом отношении к женщинам. Одно из проявлений сексизма содержится непосредственно в приведенной в учебнике цитате Гитлера. В ней идет речь о качествах женщин, в частности, о том, что они якобы любят, когда ими командуют. "Подобные вещи в учебниках не только неприемлемы, это еще и незаконно, ведь закон "Об образовании" определяет недопустимость дискриминации в образовательном процессе", - подчеркнула депутат.

В то же время она признала, что проблема появления подобных цитат в украинских учебниках плохо регулируется на уровне государства. "Здесь инструменты для обжалования следует искать внутри академического сообщества, ведь Минобразования или другие государственные учреждения не влияют на то, какую учебную литературу используют заведения высшего и профессионального образования. Такая академическая свобода - часть реформ высшего образования - означает также ответственность прежде всего преподавателей и преподавательниц за то, что они рекомендуют читать в рамках своих курсов", - добавила она. По словам Совсун, для решения проблемы важно предавать огласке подобные случаи и обращаться с жалобами и требованиями изъять такую литературу из употребления.

Парламентарий уточнила, что пособие, процитировавшее Гитлера, нашла в программе четырех государственных университетов Украины, и обратилась к ним с запросом прокомментировать приемлемость использования такого учебника.