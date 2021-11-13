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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям

В Минобороны Армении заявили, что ответными действиями огонь был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе двух стран в направлении Гегаркуникской области Армении, сообщает в субботу пресс-служба оборонного ведомства Армении.

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"13 ноября в районе в 12:10 противник открыл огонь в направлении армянских позиций в районе населенного пункта села Верин Шоржа (Верхняя Шоржа)", - говорится в сообщении.

Ответными действиями огонь был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет, отметили в Минобороны.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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