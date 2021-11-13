Оппозиция осудила Киев за отказ поддержать резолюцию по неонацизму

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина не захотела осудить нацизм, выступив против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, и тем самым совершила очередное преступление против поколений. Такое заявление сделала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Оппозиционная платформа - За жизнь" воспринимает системную политику власти, выступающую против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны. Это преступление, наряду с разграблением Украины, передачей ее под внешнее управление, уничтожением медицины, науки, промышленного потенциала, а также исторической памяти народа, является одним из многих преступлений украинской власти, совершенных против поколений "и мертвых, и живых, и нерожденных" (название поэмы Тараса Шевченко - прим. ТАСС) украинцев", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В ОПЗЖ уверены, что за эти действия нынешнему руководству страны рано или поздно придется нести ответственность.

В ОПЗЖ полагают, что позиция власти, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, напоминает приоритеты его предшественника Петра Порошенко и в целом не вызывает удивления. "Заигрывание с национал-радикалами и профашистскими организациями, открытое чествование нацистских пособников и расправа над памятью о героях Великой Отечественной войны все это свидетельствует о живом и искреннем внимании действующей власти к идейному наследию фашизма и неонацизма", - уверены в партии. В ОПЗЖ в качестве параллели нынешней системы с нацистским режимом привели факт наличия антисемитизма на Украине, борьбы с инакомыслием, разжигания межнациональной ненависти, пропаганды.

В оппозиции напомнили, что в условиях "опасности реставрации неонацистских идей на Украине" создали общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти", "последовательно выступая против действий власти по уничтожению памяти о героях, отдавших жизнь за свободу народа и родной земли в годы Великой Отечественной войны".

США и Украина в пятницу вновь стали единственными странами, выступившими против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. В поддержку документа выступила 121 страна, воздержались 53. Документ в итоге был принят.