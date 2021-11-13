Вооруженные силы 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию. Об этом говорится в распространенном в субботу итоговом коммюнике четвертого Парижского форума мира.

"Парижский форум мира объединил 22 министров обороны со всех континентов вокруг инициативы "Изменения климата и вооруженные силы". Это дорожная карта направлена на сокращение вредных выбросов вооруженным силами и на уменьшение ущерба [экологии]", - говорится в сообщении. В частности, о намерении сократить негативное влияние на экологию высказались военные Франции, Бельгии, США, Греции и Сенегала.

В коммюнике отмечается, что число сторонников этой инициативы будет увеличиваться.

Парижский форум мира проводится ежегодно в годовщину окончания Первой мировой войны. В форуме принимают участие лидеры государств, руководители различных международных организаций, фондов и компаний. Идея проводить в Париже подобное мероприятие была выдвинута главой французского государства Эмманюэлем Макроном. На первом форуме, который состоялся в 2018 году, вместе с французским лидером участвовали президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, правительственные делегации многих других стран.