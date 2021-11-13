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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск

Польская полиция ранее заявила об обнаружении на границе с Белоруссией тела умершего сирийца

ТАСС, 13 ноября. Сирийская компания Cham Wings Airlines приостановила авиарейсы в Минск из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

"Поскольку большинство пассажиров Cham Wings, летящих в Минск, является сирийцами <...>, Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минска", - отмечается в сообщении компании.

В субботу польская полиция заявила об обнаружении на границе с Белоруссией тела умершего сирийца.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тысяч мигрантов. Государства Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияСирияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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