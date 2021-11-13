Граждане Болгарии начали голосовать на президентских и парламентских выборах

СОФИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Досрочные выборы депутатов 47-го Народного собрания и очередные выборы президента Болгарии начались. Как сообщает в субботу МИД Болгарии, в 07:00 воскресенья по местному времени (21:00 мск) открылся избирательный участок в новозеландском городе Крайстчерч.

Второй участок для голосования в крупнейшем городе страны Окленде работать не будет - власти Новой Зеландии отозвали разрешение на проведение там голосования из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса. После Новой Зеландии голосование начнется в Австралии.

"Болгарские граждане смогут принять участие в голосовании в 750 секциях в 68 государствах. Наибольшее количество участков для голосования будет работать в Великобритании - 132, Турции - 126, Германии - 82, Испании - 69, США - 55 и Греции - 26", - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Голосование в Болгарии начнется в воскресенье в 07:00 по местному времени (08:00 мск), когда в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков. Право голоса имеют около 6,7 млн граждан.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и 7 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей. На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 (21:00 мск) избирательные участки в Болгарии завершат работу.