Власти Кубы заявили, что Twitter используется для искажения данных о ситуации в стране

ГАВАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Противники властей Кубы используют Twitter для искажения информации о происходящем в республике, а модераторы соцсети используют ее технические алгоритмы для дестабилизации обстановки на острове. Соответствующее заявление в субботу в Twitter разместил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"В Twitter проводится грубая манипуляция его алгоритмами, чтобы создать впечатление, что на Кубе находится большое количество пользователей, выступающих против нашего правительства. Есть свидетельства того, что находящиеся непосредственно на Кубе пользователи отправили вчера <...> только 15% от всех опубликованных сообщений, которые содержат используемые в финансируемой США операции хэштеги, - написал дипломат. - Частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют действия по дестабилизации". Ранее глава ведомства выступил с аналогичными заявлениями относительно работы Facebook.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.