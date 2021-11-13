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СМИ: в засаде террористов в провинции Дейр-эз-Зор погибли 13 солдат

Получившие ранения военнослужащие и бойцы "Сил национальной обороны" помещены в госпиталь, отмечает телеканал Al Jadeed

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Не менее 13 военнослужащих сирийской армии и бойцов "Сил национальной обороны" (СНО) погибли в субботу от рук террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Al Jadeed, солдаты и ополченцы попали в засаду, устроенную боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Мисраб.

В ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор террористам, которые отступили вглубь пустыни. Получившие ранения военнослужащие и бойцы СНО помещены в госпиталь.

7 и 19 сентября в результате вооруженных вылазок банд ИГ на востоке Сирии погибли 11 солдат и ополченцев.

По информации телеканала, боевики ИГ за последние месяцы заметно активизировались в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс, они совершили несколько нападений на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска понесли потери. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.

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