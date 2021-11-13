Коалиция по борьбе с ИГ в декабре запустит проект по борьбе с терроризмом в Африке

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в декабре запустит программу по борьбе с терроризмом в Африке. Об этом в субботу на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы делаем все возможное на фронте [борьбы с ИГ], о чем свидетельствует встреча коалиции, которую мы впервые организовали в Италии в минувшем июне <...> Сегодня я рад сообщить, что в декабре вместе с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном мы откроем встречу коалиции, которая запустит платформу для борьбы с терроризмом в Африке, - написал он. - Проект, направленный на искоренение исламского терроризма в различных регионах континента. <...> Мы делаем это для защиты нашего народа и будущих поколений".

В июне этого года в Италии впервые прошла встреча министерского уровня международной коалиции по борьбе с ИГ.

Международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" создана в 2014 году. В настоящее время она включает в себя 83 страны и международные организации.

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