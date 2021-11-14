Таксисты перекрыли движение через один из КПП на внутренней границе Кипра

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Один из пунктов переезда через межобщинную границу Кипра оказался в субботу временно заблокирован группой греко-кипрских машин такси, водители которых устроили протест против возможного запрета на приобретение более дешевого бензина в турецкой части острова. Об этом сообщила кипрская полиция.

Согласно информации стражей порядка, три десятка такси заблокировали проезд через КПП "Айос-Дометиос" в направлении из греческого юга на турецкий север вскоре после полудня. В результате этих действий полиции пришлось перенаправлять потоки автомобилей и предлагать водителям воспользоваться для пересечения границы услугами КПП "Астромеритис", который расположен в 30 км западнее, однако ряд автомобилистов все же предпочли припарковать свои транспортные средства поблизости и перейти границу пешком. После снятия блокады, продлившейся около трех часов, движение через "Айос-Дометиос" было восстановлено.

Акция протеста таксистов оказалась стихийной и стала ответом на действия властей по отношению к их коллеге, который утром в субботу направился из греческого юга на турецкий север. На КПП водитель такси был остановлен греко-кипрским стражем порядка для проверки, является ли топливный бак автомашины пустым или полным. Этими действиями полицейский направил недвусмысленный сигнал всем таксистам на греческом юге, что официальные власти Кипра склонны считать практику пользования автозаправочными станциями на оккупированных турецкими войсками территориях острова, где цены на топливо существенно ниже, действиями, наносящими ущерб греко-кипрской экономике.

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.