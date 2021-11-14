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СМИ: в Гондурасе во время митинга убили мэра муниципалитета Кантарранас

Преступник выстрелил в Кантарранаса Франсиско Гаитана 15 раз

МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. Мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан был застрелен на территории департамента Франсиско Морасан, расположенном в центральной части Гондураса. Об этом сообщил в субботу телеканал teleSUR.

Атака на политика, представлявшего Либеральную партию, произошла в тот момент, когда он выступал на митинге перед своими сторонниками. Преступник произвел 15 выстрелов в Гаитана. Участники мероприятия задержали нападавшего и передали его полиции.

Пока не выдвигалось версий насчет вероятных организаторов убийства. Либеральная партия осудила преступление и призвала власти провести тщательное расследование.

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