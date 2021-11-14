СМИ: суд Эстонии рассмотрит 30 ноября УДО обвиненного в шпионаже в пользу России

ТАЛЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Харьюский уездный суд Эстонии 30 ноября рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения (УДО) 67-летнего Петра Волина, который в феврале 2019 года был признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил в воскресенье портал ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.

Как заявила порталу пресс-секретарь ведомства Кайри Кюнгас, "заключение по вопросу о досрочном освобождении дает тюрьма, а прокуратура обычно соглашается с оценкой тюрьмы". "В этом случае прокуратура также согласилась с оценкой тюрьмы и не поддерживает досрочного освобождения Волина", - добавила Кюнгас.

В феврале 2019 года бывший офицер Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин были признаны Харьюским уездным судом виновными в государственной измене и шпионаже в пользу России. Их приговорили к 15,5 и шести годам заключения соответственно.