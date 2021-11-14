В Баку заявили об обстрелах азербайджанский позиций в Карабахе и на границе с Арменией

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстрелах с армянской стороны позиций вооруженных сил республики на границе двух стран и в Карабахе.

"С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Юхары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района [расположен на границе с Арменией]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

По данным Минобороны, позиции военных Азербайджана также были подвергнуты массированному обстрелу "незаконными армянскими вооруженными отрядами с территории населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы".

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций", - отмечается в сообщении. В оборонном ведомстве добавили, что потерь среди личного состава и военной техники армии Азербайджана нет. "Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в информации.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.