Вучич: военно-техническое сотрудничество Сербии и России развивается прекрасно

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне. Такую оценку высказал президент Сербии Александар Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", полная версия которого была показана в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента [России Владимира] Путина. Много раз мы получали помощь и поддержку: бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое, у нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ", - отметил Вучич.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн. Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы.