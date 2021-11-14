Джонсон и принц Чарльз приняли участие в церемонии по случаю Дня поминовения в Лондоне

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и наследник британского престола принц Уэльский Чарльз приняли участие в памятной церемонии по случаю Дня поминовения, возложив венки к Кенотафу - символическому надгробному памятнику павшим солдатам, установленному в центре Лондона. Соответствующие кадры были продемонстрированы в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

Церемонию также посетили лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и бывшие премьер-министры Соединенного Королевства Джон Мейджор (с 1990 по 1997 год), Тони Блэр (1997-2007), Гордон Браун (2007-2010), Дэвид Кэмерон (2010-2016) и Тереза Мэй (2016-2019). Высокопоставленные гости вместе с остальными жителями Великобритании в 11:00 по местному времени (14:00 мск) почтили память павших военнослужащих минутой молчания.

"Сегодня мы в очередной раз собираемся у Кенотафа, как это делали предки, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал всем во время службы своей стране в Первой мировой войне и во всех последующих [вооруженных] конфликтах, в том числе в Ираке и Афганистане. Это священная церемония, которая продолжается на протяжении уже более 100 лет, поскольку мы знаем, что мы в долгу перед теми храбрыми военнослужащими - мужчинами и женщинами. Мы знаем, что ради нашего завтра они отказались от своего сегодня", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Джонсона.

По случаю Дня поминовения в Лондоне состоялся парад с участием нескольких тысяч ветеранов различных войн под аккомпанемент оркестра Колдстримского полка. Их приветствовала многочисленная толпа горожан, которые собрались у Кенотафа, чтобы выразить благодарность за службу стране. Ранее ожидалось, что церемонию также посетит королева Елизавета II, однако она в последний момент отменила свое участие из-за того, что потянула спину. В канцелярии 95-летнего монарха сообщили, что "Ее Величество разочаровано, что она пропустит церемонию".

От лица королевы венок к Кенотафу возложил ее старший сын принц Чарльз. С балкона здания министерства иностранных дел за церемонией наблюдали его жена герцогиня Корнуоллская Камилла, супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт и супруга принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II, графиня Уэссекская Софи. Сам принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол, принимал парад гвардейцев из Дворцовой кавалерии.

День поминовения в Великобритании

День поминовения отмечается в Великобритании в ближайшее воскресенье к 11 ноября - в этот день в 1919 году король Георг V своим указом установил день памяти жертв Первой мировой войны, или, как ее чаще именуют в Соединенном Королевстве, Великой войны. Она завершилась в 11-м часу 11-го дня 11-го месяца 1918 года подписанием Компьенского перемирия.

Кенотаф - монумент павшим, расположенный в центре Лондона на улице Уайтхолл, где находятся многочисленные правительственные учреждения, - был возведен к первой годовщине окончания войны и первоначально представлял собой деревянную конструкцию, покрытую слоем гипса. Каменный монумент высотой 11 м был воздвигнут на том же месте в 1920 году.