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ЕС попросил Кубу объяснить отзыв аккредитации у журналистов испанского агентства EFE

Агентство ранее информировало, что власти Кубы лишили аккредитации пятерых его сотрудников

МАДРИД, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз попросил у кубинских властей объяснений после того, как они отозвали аккредитацию у журналистов испанского информационного агентства EFE. Об этом EFE сообщила в воскресенье представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Мы видели информацию, - отметила она. - Мы изучаем ее и запрашиваем разъяснения у кубинских властей, и мы находимся в контакте с EFE".

Ранее агентство информировало, что власти Кубы лишили аккредитации пятерых его сотрудников. Им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной. Власти Кубы пока никак не прокомментировали свои действия в отношении EFE. Источники во внешнеполитическом ведомстве Испании заявили, что в МИД королевства был вызван глава дипломатической миссии Кубы в Мадриде.

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