Военная разведка Ирака обезвредила ячейку, готовившую теракты к западу от Багдада

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники разведки Минобороны Ирака обезвредили террористическую ячейку, планировавшую серию атак к западу от Багдада. Об этом передает в воскресенье телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление правоохранительных органов республики.

По их данным, операция против боевиков проводилась в районе города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар, где они и намеревались совершить свои вылазки. Разведуправление оборонного ведомства получило информацию о местонахождении боевиков, после чего и было принято решение провести их задержание.

Всего арестовано трое радикалов, которые разыскивались судебными властями страны по статье о терроризме. Имеют ли задержанные какое-либо отношение к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в правоохранительных органах не уточнили.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан.