В Баку сообщили о пресечении попытки Еревана сосредоточить военных и технику на границе

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье о пресечении попытки армянской стороны сконцентрировать своих военнослужащих и технику на лачинском участке границы двух стран.

"С утра 14 ноября подразделения азербайджанской армии наблюдали сосредоточение личного состава и техники ВС Армении в направлении лачинского участка госграницы. С целью предотвращения очередной провокации армян подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, приняли безотлагательные меры. <…> В результате военнослужащие противоположной стороны вынужденно покинули эту территорию", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в настоящее время оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.

Напомнив о том, что на прошедшей неделе армянская сторона предприняла безуспешную попытку разместить на лачинском участке границы около 60 своих военнослужащих, Минобороны заявило, что "военно-политическое руководство Армении должно положить конец подобным авантюрам". "Все это еще раз свидетельствует о незаинтересованности армянской стороны в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров", - считают в Минобороны. В военном ведомстве также предупредили, что "вся ответственность за последствия любого противостояния на госгранице Армении и Азербайджана будет лежать на военно-политическом руководстве Армении".

10 ноября Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в окружение около 60 военнослужащих ВС Армении при попытке закрепиться на лачинском участке госграницы двух стран, позднее они были отпущены по просьбе российской стороны.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.