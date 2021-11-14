В ЛНР заявили, что газопровод получил повреждения из-за обстрела украинских силовиков

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Газопровод в Луганской народной республике (ЛНР) получил повреждения в результате обстрела киевскими силовиками поселка городского типа Южная Ломоватка в пригороде Брянки. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Луганскгаз".

"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм Южную Ломоватку и поселок Червоный Прапор в Перевальском районе, - цитирует сообщение Луганскинформцентр. - Вследствие обстрела был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 мм".

В целях обеспечения безопасности потребителей сотрудники предприятия временно отключили от газоснабжения около десятка абонентов. Отмечается, что "подача газа населению возобновится после окончания всех ремонтно-восстановительных работ на объекте".

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.