МИД Литвы считает, что ЕС должен добиться репатриации мигрантов из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз при содействии ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должен добиться того, чтобы находящиеся на территории Белоруссии мигранты из Азии и Африки были возвращены в свои страны. Об этом в воскресенье перед намеченным на 15 ноября заседанием министров иностранных дел стран ЕС заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"Совместно с другими международными организациями - ООН, ОБСЕ - Евросоюз должен обеспечить репатриацию находящихся на белорусской территории мигрантов. Это единственный выход", - приводятся в сообщении его слова.

Ландсбергис считает путь переговоров бесперспективным. "Просить о помощи Россию или договариваться с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко - это гибельный путь, показывающий слабость ЕС и неспособность найти решение, - заявил он. - С помощью санкций, политических инструментов необходимо добиться прекращения полетов в Минск. Каждый такой полет означает, что все новые люди будут мерзнуть в белорусских лесах у границы".

В четверг глава литовского МИД призвал открыть гуманитарный коридор для возвращения на родину нелегальных мигрантов. По его мнению, такой коридор мог бы действовать через аэропорт в Гродно. Этот областной город находится в западной части Белоруссии неподалеку от границы с Литвой и Польшей.