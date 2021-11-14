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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении сообщили, что ситуация на границе с Азербайджаном относительно спокойная

С армянской стороны пострадавших нет

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Ситуация на армяно-азербайджанской границе, где ранее произошла перестрелка, относительно спокойная. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"По данным на 19:00 (18:00 мск) ситуация на восточном участке армяно-азербайджанской границы, где сегодня подразделения ВС Азербайджана попытались продвинуться вперед, относительно спокойная. Стрельбы нет. Идут переговоры. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что бронетехника азербайджанских военных продвинулась на территорию Армении, не соответствует действительности.

Ранее в воскресенье Минобороны Армении сообщило, что около 13:00 (12:00 мск) подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, началась интенсивная перестрелка. В армянском военном ведомстве сообщили, что переговоры для разрешения ситуации велись при посредничестве российской стороны.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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