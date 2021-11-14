В ФБР заявили, что хакеры не получили доступ к данным в сетях бюро в ходе недавней атаки

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Хакеры, ранее отправившие рассылку от лица Федерального бюро расследований (ФБР) США, не смогли получить доступ к каким-либо данным в системах ведомства. Об этом говорится в заявлении ФБР, опубликованном в воскресенье.

В нем уточняется, что никто не смог "получить доступ или рассекретить какие-либо сведения или поддающиеся идентификации личные данные в сети ФБР". Вместе с тем в бюро признали, что неизвестным лицам, воспользовавшимся "неверной настройкой программного обеспечения", удалось отправить "фальшивые электронные письма" с сервера, который применяло ФБР.

Федеральное бюро расследований сообщило в субботу, что хакеры взломали внешнюю систему электронной почты спецслужбы.