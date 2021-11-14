Белоруссия выступила против давления на Кубу со стороны США

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. МИД Белоруссии заявил, что Куба имеет право на самостоятельный путь развития, несмотря на растущее давление со стороны США, угрожающих принять меры против кубинских властей, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.

"Мы видим, какому давлению подвергается Куба со стороны отдельных внешних игроков, которые пытаются навязать свою волю кубинскому народу", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в воскресенье. По его словам, позиция Минска хорошо известна. "Беларусь последовательно выступает против посягательств на мирное, спокойное и стабильное развитие стран и народов, - приводит слова дипломата агентство БелТА. - Мы не приемлем попыток организации из-за рубежа цветных революций и насильственной смены власти. Убеждены, что дружественная Куба сможет достойно отстоять свое право на самостоятельный путь развития, несмотря на растущее давление извне".

По словам Глаза, в последнее время попытки дестабилизации суверенных государств и насильственного свержения законно избранной власти через организацию массовых беспорядков "становятся для некоторых стран нормой". Он отметил, что аналогичные шаги предпринимались и в отношении Белоруссии.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация намерена принимать дальнейшие меры против властей Кубы в связи с тем, что они, по мнению США, допускают нарушения прав человека. По его версии, кубинские власти прибегают к тактике запугивания граждан, которые выражали желание провести антиправительственные демонстрации в республике 15 ноября.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, эти шествия будут направлены на дестабилизацию обстановки в республике.