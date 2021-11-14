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Минск надеется, что ICAO в январе расставит точки над "и" в инциденте с самолетом Ryanair

Совет ICAO ранее отложил рассмотрение отчета о расследовании инцидента до января, ссылаясь на то, что Минском предоставлен большой объем информации, и не хватает времени, чтобы все проанализировать

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая отложила рассмотрение отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в январе расставит все точки над "и" и снимет дискриминационные санкции.

"Конечно, рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и будут рассмотрены два белорусских вопроса, будет ответ окончательный, который четко расставит все точки над "и". Что все-таки будет рассмотрена белорусская жалоба, и ICAO примет действенные меры, чтобы снять дискредитирующие, дискриминационные санкции в отношении Беларуси", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Сикорский напомнил, что Совет ICAO отложил рассмотрение отчета о расследовании инцидента до января, ссылаясь на то, что Минском предоставлен большой объем информации, и не хватает времени, чтобы все проанализировать. "Второй вопрос - жалоба Республики Беларусь на нарушение рядом стран, которые ввели санкции в отношении Минска, Чикагской конвенции, - отметил Сикорский. - Мы эту жалобу подали, и ее должны были рассмотреть 12 ноября, это было решение совета ICAO, однако уже по привычному сценарию наши западные партнеры буквально за ночь делают протокол, <...> снимают с повестки 12 ноября рассмотрение жалобы и переносят ее опять на январь". При этом Сикорский отметил, что представители России и Китая категорически возражали против таких действий.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега.

После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Изначально ICAO планировала рассмотреть итоговый отчет об инциденте 12 ноября при условии наличия всей необходимой информации.

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