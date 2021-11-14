В Ереване заявили, что Баку установит пункты погранконтроля на дороге Капан - Чакатен

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Азербайджан установит КПП на одной из дорог, перешедших под его контроль, на участке от областного центра Сюника Капана до поселка Чакатен, сообщает в воскресенье пресс-служба Служба национальной безопасности Армении.

"15 ноября Азербайджан установит КПП на подконтрольном ей участке дороги Капан - Чакатен для осуществления пограничного и таможенного контроля. Армянская сторона также установит пункты пограничного и таможенного контроля. Альтернативная дорога на этом участке будет готова до конца года", - говорится в сообщении.

Ранее азербайджанская сторона установила пропускные пункты на другой перешедшей под ее контроль дороге на участке от Гориса до Капана. Здесь уже действует альтернативный маршрут в обход азербайджанских постов.

11 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан потребовал от Армении предоставить через свою территорию коридор для связи с Нахичеванью в обмен на беспрепятственный пропуск армянских машин на дороге Горис - Капан, что является неприемлемым для Еревана.

По итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, кроме Лачинского коридора. Участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, также перешли Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств. В начале сентября армянские власти заявили, что азербайджанские полицейские, которые также установили пост на этой дороге, останавливают армянские и иранские машины, требуют документы. Грузовики с иранскими номерами, кроме того, платят пошлину за проезд.