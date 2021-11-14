Коалиция "Продолжаем перемены" лидирует на досрочных выборах в Болгарии

СОФИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Новое политическое объединение "Продолжаем перемены", политический проект бывших министров экономики и финансов технического правительства Болгарии Кирила Петкова и Асена Василева, стало лидером досрочных парламентских выборов.

После подсчета около 70% голосов, проведенного социологическим агентством "Маркет линкс", оно набирает 26,8% голосов избирателей и опережает партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил, получающим поддержку 23,7% участников голосования.

Партия "Есть такой народ" имеет 10,7% и на минимальные 0,2% опережает коалицию "БСП за Болгарию", "Движение за права и свободы" сохраняет пятую позицию - 9,9%, "Демократическая Болгария" - на шестом месте с 5,1%. В поддержку партии "Возрождение" высказалось 4,4% избирателей.

В воскресенье в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы, за 240 депутатских мест в 47-м созыве Народного собрания боролись представители 20 партий и 7 коалиций.