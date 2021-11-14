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AFP: на севере Буркина-Фасо 20 человек погибли при вооруженном нападении

Среди них 19 сотрудников полиции и один местный

ТАСС, 14 ноября. По меньшей мере 19 сотрудников полиции и один местный житель убиты в результате нападения боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

"У нас есть предварительные данные о 20 погибших, в том числе один гражданский", - цитирует AFP выступление министра безопасности страны по национальному радио.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.

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