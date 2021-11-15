США и Израиль будут сотрудничать в борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти США и Израиля достигли договоренностей о взаимодействии в борьбе с хакерами, использующими программное обеспечение для вымогательства, а также в обеспечении безопасности финансовой инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье Министерством финансов США.

Как из него следует, заместитель руководителя американского ведомства Адевале Адейемо встретился ранее в тот же день с главой Минфина Израиля Авигдором Либерманом, а также с руководством службы этой страны, отвечающей за вопросы кибербезопасности. Встреча состоялась в Израиле. Стороны договорились о начале "двустороннего партнерства по защите важнейшей финансовой инфраструктуры и новых технологий, а также о расширении международного сотрудничества в противодействии угрозе, которую программное обеспечение для вымогательства представляет для стран и мировой экономики".

В документе уточняется, что работой на указанном направлении будет заниматься двусторонняя комиссия по финансовым технологиям и кибербезопасности. Как отметил Адейемо, применение вирусов-вымогателей затрудняет восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

Профильная комиссия намерена разработать рекомендации, касающиеся обмена США и Израилем информацией о финансовом секторе и кибербезопасности, совместной подготовки кадров в этой сфере и проведения тренингов.