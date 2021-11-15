В ООН не комментируют кандидатуры участников выборов в Ливии

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. ООН не комментирует кандидатуры на выборах в Ливии, в том числе сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама. Об этом заявил ТАСС в воскресенье заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о позиции всемирной организации относительно выдвижения Сейф аль-Исламом своей кандидатуры на президентских выборах в стране.

"Каких-то комментариев по кандидатам на выборах у нас нет", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с предстоящими в Ливии президентскими выборами заявлял, что ключевыми с точки зрения всемирной организации моментами являются проведение голосования в установленный день 24 декабря, соблюдение всеми сторонами электоральных процедур и избирательного законодательства страны, последующее признание ими результатов выборов.

В воскресенье в Высшей избирательной комиссии Ливии сообщили ТАСС, что Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы в Высшую избирательную комиссию на участие в предстоящих в стране президентских выборах. В отношении сына лидера Ливийской Джамахирии продолжает действовать ордер на арест, выданный еще в 2011 году. Он обвиняется в преступлениях против человечности.

Выборы в Ливии

До сих пор неясно, состоятся ли выборы в запланированные сроки. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В конечном счете орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

На международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней "поправки в законы о выборах с тем, чтобы обеспечить их легитимность". 8 ноября в стране началась избирательная компания.