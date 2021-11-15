"Пусть миротворцы останутся навсегда". Нагорный Карабах спустя год после войны

СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноября. /ТАСС/. Всего год назад Степанакерт подвергался регулярным бомбежкам и обстрелам. Но, приехав в город сегодня, сложно найти следы войны.

Вот торговый центр на улице Сасунци Давида, в который попал снаряд и где были ранены люди. Сегодня здание полностью восстановлено. Напротив расположен центральный рынок. Разрушенный в ходе обстрелов, он отстроен заново. Прилавки заполнены фруктами, овощами, сладостями, соленьями, орехами и сухофруктами. Здесь можно попробовать свежеиспеченные армянские лепешки с начинкой из 12 видов зелени - женгялов хац.

Город выглядит не пострадавшим от войны, а, напротив, мирным и ухоженным. Курсирует общественный транспорт, по вечерам в магазинах много покупателей, а в кафе - посетителей.

Гостиница "Европа", где остановился корреспондент ТАСС, не прекращала работу и во время войны. О ней напоминают фотографии на стене в холле, на которых запечатлены освещавшие конфликт российские журналисты, да небольшая выставка духовных и художественных реликвий - икон, хачкаров, предметов домашнего обихода, которые вывезены из Шуши и других районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана.

Кажется, что Карабах, напоминающий о пейзажах Верхней Галилеи в Израиле или французских Пиренеев, мог бы привлекать тысячи туристов со всего мира. Но присутствие российских миротворцев не позволяет забыть о хрупкости установившейся здесь тишины.

Хрупкий мир

Год назад - 10 ноября 2020 года - в соответствии с совместным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении всех боевых действий в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. В Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Карабахом, размещены миротворческие посты, которые следят за соблюдением режима прекращения огня и обеспечивают безопасный транзит. Всего таких постов в Нагорном Карабахе - 27. При необходимости миротворцы проверяют документы и досматривают машины.

Лачинский коридор, представляющий собой двухполосную горную автодорогу, выглядит достаточно оживленным. Проносятся легковые автомобили и грузовые машины, трасса круглосуточно патрулируется миротворцами.

На пути к Степанакерту необходимо проехать несколько блокпостов. Фотографировать миротворцев запрещено, но для группы российских журналистов делается исключение. Лишь пост у новой дороги в Шушу просят не снимать: на противоположной стороне за сетчатым заграждением стоят азербайджанские военнослужащие.

На первый взгляд кажется, что подобные меры предосторожности излишни. Однако последние события показали, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. 8 ноября стало известно, что азербайджанские военнослужащие обстреляли мирных жителей, проводивших работы на водопроводе неподалеку от Шуши. В результате обстрела три человека получили ранения, один погиб. В МИД Азербайджана заявили, что инцидент произошел из-за того, что армянская сторона не проинформировала российских миротворцев и рабочие остались без сопровождения военных.

13 ноября житель Степанакерта, проезжая пост у Шуши, бросил гранату в сторону азербайджанских военнослужащих, в результате чего трое из них пострадали. Нападавший был задержан российскими миротворцами, а Лачинский коридор на несколько часов перекрыт.

Однако, если сравнивать с обстановкой на армяно-азербайджанской границе, где стороны периодически обстреливают позиции друг друга, в Карабахе благодаря присутствию двухтысячного миротворческого контингента ситуация в целом достаточно спокойна.

Миротворцы всерьез и надолго

Неподалеку от четвертого поста российского миротворческого контингента остался сгоревший бронетранспортер, напоминая о шедших здесь боях. Пост устроен так, что позволяет в случае необходимости вести круговую оборону: два БТР направлены в обе стороны Лачинского коридора, третий - в сторону азербайджанских позиций. "Наша задача - показать свое присутствие. Для поддержания боевой подготовки у нас происходят тревоги два раза в сутки - в дневное и ночное время", - рассказывает миротворец.

Здесь возведен блочно-модульный городок, где проживают российские военнослужащие. Городок полностью автономен и оборудован всем необходимым. Есть столовая, душевые, спортзал, так называемая комната информирования - небольшая библиотека. Спят солдаты и офицеры в общей комнате.

Всего в зоне ответственности российского миротворческого контингента возведено 30 блочно-модульных городков для 2 тыс. военнослужащих. Главная база расположена на территории бывшего аэропорта под Степанакертом. Здесь также несет службу медицинский отряд миротворцев. Врачи оказывают помощь не только военнослужащим, но и местным жителям. "Сюда мы пришли в первый раз, - рассказывает корреспонденту ТАСС жительница села Иванян Ануш Мусаэлян. - Через наш сельсовет записались и приехали. Люди приходят, получают помощь, назначения".

Здесь жители Карабаха также могут привиться от коронавируса "Спутником V". Вакцинация проводится и в удаленных населенных пунктах. При этом сами миротворцы уже все вакцинированы. "Ревакцинация проводится по срокам, через полгода каждый случай отслеживается и проводится ревакцинация", - рассказывает начальник медицинского отряда подполковник Марат Хатагов.

Еще одна задача миротворцев - разминирование. За год российские саперы уничтожили более 26 тыс. взрывоопасных предметов, очистили более 600 км дорог и разминировали около 2,6 тыс. га земли. Но до сих пор в зоне ответственности российских миротворцев разминировано не более 30% территории. "Здесь еще очень много боеприпасов находится в земле и на земле, и работы здесь еще непочатый край", - признается командир группы разминирования Илья Столичный.

Чтобы представители СМИ могли воочию понаблюдать за работой саперов, их привозят на поле у села Баллыджа. Журналистам не разрешают покидать небольшой безопасный участок. "Боеприпасы здесь находятся буквально везде, у вас за спиной здесь раньше был арсенал. Во время боевых действий он был подорван, был сильный разлет, и ввиду этого здесь есть различные боеприпасы, начиная от стрелкового вооружения и заканчивая минометными боеприпасами", - предупреждает командир.

Благодаря помощи миротворцев была восстановлена инфраструктура в 60 населенных пунктах. Местный житель Борис рассказывает, что в его селе Иванян также работали специалисты российского МЧС. "Мы общались с ними каждый день. К сожалению, они ушли раньше. Они сделали огромную работу: и площадки ремонтировали, и спортзал, и детские парты, и привозили гуманитарную помощь", - сказал он ТАСС.

Болеем за Россию

10 ноября в военном городке миротворцы торжественно отметили первую годовщину со дня ввода контингента в Нагорный Карабах. В соответствии с совместным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении срок пребывания миротворческого контингента составляет пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не заявит о намерении прекратить соблюдение этой договоренности.

На вопрос корреспондента ТАСС, хочет ли он, чтобы присутствие миротворцев продлилось, Борис уверенно отвечает: "Я хочу не пять лет, а навсегда. Спасибо вам, что вы здесь. Конечно, мы рады. Единственный пророссийский регион на Кавказе и во всем постсоветском пространстве - это мы".

"Конечно, мы благодарны миротворцам России. Благодарны всем, кто помог нам вернуться на нашу родную землю, и просим обеспечивать нам безопасность и далее, - говорит Ануш. - Мы хотим жить здесь с вами плечом к плечу".

Россиянам здесь действительно рады - это ощущается не только словах. На въезде в Степанакерт висит плакат с изображением президента России. Вывески, таблички с названиями улиц дублируются на русском языке, что сегодня нечасто можно встретить не только в Армении, но и в большинстве стран постсоветского пространства. В Степанакерте действует русская школа имени Александра Грибоедова. Память русского поэта и дипломата здесь чтут: именно по его настоянию в текст Туркманчайского договора 1828 года был внесен специальный пункт, по которому разрешалось свободное переселение армян из Персии в Российскую империю.

Местные жители уверяют, что если российской сборная по футболу играет с любой командой, то карабахцы всегда болеют за Россию.