СМИ: при пожаре в отеле на юге Франции пострадали 10 человек

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали более 50 постояльцев отеля "Аппарт сити" в коммуне Антиб на Лазурном берегу Франции из-за возгорания в одном из номеров. Как сообщает газета Nice-Matin, в результате происшествия пострадали десять человек.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Хотя пожар уничтожил лишь одну комнату, еще 24 номера были сильно задымлены. В тушении пожара были задействованы 63 сотрудника пожарной службы и около 30 автомобилей экстренных служб.

Один из пострадавших получил сильные ожоги и отравление продуктами горения и вместе с семью другими постояльцами был госпитализирован. Еще двум пострадавшим врачи оказали помощь на месте.