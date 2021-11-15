В "Слуге народа" подтвердили, что Елену Шуляк выдвинут на должность главы партии

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Александр Корниенко предложит кандидатуру депутата Рады Елены Шуляк на пост главы партии "Слуга народа", который освободился после его назначения на должность первого вице-спикера украинского парламента. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба политической организации.

"Один из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена [Шуляк] боец, преданный делу нашего президента [Украины Владимира Зеленского], его курсу на построение современной Украины. Она опытный управленец и политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", - приводит слова Корниенко пресс-служба.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщали, что Шуляк может стать новым главой "Слуги народа". В настоящий момент она является заместителем главы парламентской фракции партии "Слуга народа", а также заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До избрания в парламент Шуляк работала в сфере консалтинга.

По словам пресс-секретаря Корниенко Юлии Палийчук, теперь он сможет больше времени уделять разработке реформы парламента.

Съезд партии "Слуга народа", на котором планируется рассмотреть утверждение ее нового руководства, состоится 15 ноября. Кроме того, ожидается ряд политических заявлений и обращений, внесение изменений в устав партии и руководящих органов.