Лукашенко предложил провести социологическое исследование по реформе конституции

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе. Об этом в понедельник сообщает агентство БелТА.

"Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания", - сказал он на встрече с рабочей группой по доработке проекта основного закона страны.

По словам президента, органам власти важно знать мнение граждан и не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам развития страны.

В феврале Лукашенко сообщал, что около 10 тыс. человек приняли участие в масштабном социологическом исследовании, которое прошло в республике в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, и выразил уверенность в его объективности. Он указал, что в проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы, а также белорусские государственные и частные социологические организации.