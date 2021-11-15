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Лукашенко предложил провести социологическое исследование по реформе конституции

По словам президента Белоруссии, органам власти важно знать мнение граждан и не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам развития страны

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе. Об этом в понедельник сообщает агентство БелТА.

"Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания", - сказал он на встрече с рабочей группой по доработке проекта основного закона страны.

По словам президента, органам власти важно знать мнение граждан и не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным вопросам развития страны.

В феврале Лукашенко сообщал, что около 10 тыс. человек приняли участие в масштабном социологическом исследовании, которое прошло в республике в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, и выразил уверенность в его объективности. Он указал, что в проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы, а также белорусские государственные и частные социологические организации.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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