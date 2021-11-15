В Баку сообщили об обстреле позиций сил Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в понедельник об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики в приграничном Кельбаджарском районе.

"В ночь на 15 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Уточняется, что было использовано стрелковое оружие и гранатометы.

"Пострадавших среди личного состава нет, однако технике нанесен ущерб", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что подразделения Азербайджана приняли "адекватные меры".

В Армении данное сообщение пока не прокомментировали.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.