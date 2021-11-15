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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян назвал причину увольнения главы Минобороны Армении

Такое решение было принято из-за ситуации на границе с Азербайджаном, отметил премьер Армении

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня, - сказал в понедельник на заседании Совета безопасности республики Пашинян. - На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра".

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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