Власти США не могут сказать, обсудит ли Си Цзиньпин с Байденом приглашение на Олимпиаду

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пока не обладает информацией о том, будет ли в ходе его разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждаться вопрос возможного приглашения американского лидера на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом в воскресенье сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в понедельник виртуальной встрече лидеров США и Китая.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Си Цзиньпин может пригласить Байдена на зимние Олимпийские игры во время их разговора в онлайн-формате. "Мы видели соответствующее сообщение относительно Олимпиады. Определенно, на данный момент, я не могу предсказать то, какие вопросы поднимет Китай [в ходе встречи]", - ответила представитель американской администрации высокого ранга на соответствующий вопрос журналиста. Она также не ответила на вопрос о том, планируют ли американские власти отправлять каких-либо своих представителей на Олимпиаду.

В мае этого года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в играх. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что страна пока не приняла решение об участии в зимней Олимпиаде в Китае.

Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре (Малайзия) 31 июля 2015 года.